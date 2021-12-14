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    Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у підготовці до вбивства депутата (фото)

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    У день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм - Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у підготовці до вбивства депутата (фото)
    У день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм
    фото пресслужба прокуратури

    8 грудня у Дніпрі перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль

    У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці до вбивства депутата обласної ради. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

    8 грудня у Дніпрі перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль.

    «В салоні авто був автомат Калашнікова з прикріпленим саморобним пристроєм для його дистанційного приведення у дію. Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, здійснити не менше трьох пострілів у будівлю. Після цього авто вибухнуло від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину», – йдеться у повідомленні.

    Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та в автомобілі виявлено пістолет і патрони, які він носив та зберігав без передбаченого законом дозволу.

    Чоловіка, який підозрюється у готуванні до вбивства депутата обласної ради, а також у незаконному придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України) затримано. Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

    За інформацією Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, напад готувався на потерпілого, у якого з підозрюваним виникли боргові зобов’язання.

    Зокрема, він встановив в багажному відділенні автомобіля Opel автомат Калашникова та пристосував його для здійснення дистанційних пострілів.

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    Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у підготовці до вбивства депутата (фото)
    Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у підготовці до вбивства депутата (фото)
    Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у підготовці до вбивства депутата (фото)
    Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у підготовці до вбивства депутата (фото)
    Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у підготовці до вбивства депутата (фото)
    Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у підготовці до вбивства депутата (фото)

    «Це був складний механізм, який складався з пристрою для пристрілки вогнепальної зброї, на якому був закріплений автомат Калашникова, та механізм самознищення. За допомогою лазерної указки було встановлено ціль для пострілів. У день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм», – розповіли в поліції.

    10 грудня поліцейські провели обшук за місцем мешкання 45-річного фігуранта. У чоловіка виявили пістолет, майже 100 патронів калібру 5,45 мм, мобільні телефони, радіозасоби зв’язку, саморобні пристрої з дротами та інші речові докази.

    Нагадаємо, у середу, 8 грудня, у центрі Дніпра на проспекті Яворницького, 25 вибухнула автівка.

    Теги: вибух обшук суд Дніпро напад автомобіль
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    Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у підготовці до вбивства депутата (фото)