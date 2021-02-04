«Змусили лити бруд на Україну»: окупанти показали зниклого українського бійця

Бойовики вже не вперше змушують полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, що дискредитують Збройні сили та нашу країну

Окупаційна влада так званої ДНР оприлюднила кілька відео з військовослужбовцем ЗСУ, якого змусили говорити речі, що дискредитують Україну.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Оперативного командування «Північ».

«Як вже повідомлялося, 28 січня 2021 року на одній з позицій Збройних сил України в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали розшуки. Сьогодні окупаційна влада так званої ДНР оприлюднила кілька відео з даним військовослужбовцем, де його змушують все більше і більше лити бруд на Україну та своїх побратимів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, що дискредитують Збройні сили України та нашу країну. Наразі деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство.

Пресслужба звернулась з закликом до військовослужбовців та цивільних в зоні проведення операції Об’єднаних сил бути надзвичайно обережними і в жодному разі не довіряти ворогові.

Нагадаємо, у Донецькій області під час чергування на одному із взводних опорних пунктів зник військовослужбовець Збройних сил України. Наразі він – на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про інцидент, який стався увечері 28 січня, написали спочатку ЗМІ окупантів, а потім (1 лютого) – і пресцентр оперативно-тактичного угруповання «Схід», в зоні відповідальності якого знаходиться військова частина.

Контрольований донецькими бойовиками сайт «Дан» назвав ім’я українського військового –«рядовий» (солдат), служить у механізованому батальйоні 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ.