Назад в СРСР: на Закарпатті затримали групу сепаратистів

До всього, сепаратисти планували створити фейкові «органи радянської влади»

Зловмисники пропагували ідею відроження Радянського Союзу

На Закарпатті організація прокремлівських сепаратистів «працювала» над поверненням в Україну СРСР, допоки їх діяльність не накрили співробітники СБУ.

Як повідомляє пресслужба СБУ, зловмисники за завданням своїх кураторів з РФ пропагували ідею відродження СРСР і планували створити в Україні фейкові «органи радянської влади».

«За задумом замовників, фігуранти повинні були агітувати населення за повернення у «правове поле СРСР». Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого «народовладдя», – йдеться у повідомленні.

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що зловмисники хочуть провести фейкові «всесоюзні вибори» для створення альтернативних органів управління всіх рівнів», – розповіли у СБУ.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.





Нещодавно на Закарпатті вже затримували мешканця міста Берегово. Той у соцмережах створив безліч акаунтів, через які розповсюджував сепаратистські ідеї – відділення Закарпаття від України.