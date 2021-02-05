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    Суспільство

    Назад в СРСР: на Закарпатті затримали групу сепаратистів

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    До всього, сепаратисти планували створити&nbsp;фейкові &laquo;органи радянської влади&raquo; - Назад в СРСР: на Закарпатті затримали групу сепаратистів
    До всього, сепаратисти планували створити фейкові «органи радянської влади»
    Фото: СБУ

    Зловмисники пропагували ідею відроження Радянського Союзу

    На Закарпатті організація прокремлівських сепаратистів «працювала» над поверненням в Україну СРСР, допоки їх діяльність не накрили співробітники СБУ.

    Як повідомляє пресслужба СБУ, зловмисники за завданням своїх кураторів з РФ пропагували ідею відродження СРСР і планували створити в Україні фейкові «органи радянської влади».

    «За задумом замовників, фігуранти повинні були агітувати населення за повернення у «правове поле СРСР». Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого «народовладдя», – йдеться у повідомленні. 

    Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що зловмисники хочуть провести фейкові «всесоюзні вибори» для створення альтернативних органів управління всіх рівнів», – розповіли у СБУ.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.


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    Нещодавно на Закарпатті вже затримували мешканця міста Берегово. Той у соцмережах створив безліч акаунтів, через які розповсюджував сепаратистські ідеї – відділення Закарпаття від України.

    Теги: СБУ Закарпаття сепаратизм СРСР
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