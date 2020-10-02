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    Кримінал

    Вимагав $1 млн: СБУ затримала чоловіка, який «замінував» усі електростанції країни

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    <p>Телефонний &laquo;терорист&raquo; вимагав $1 мільйон і погрожував підірвати усі електростанції країни</p> - Вимагав $1 млн: СБУ затримала чоловіка, який «замінував» усі електростанції країни

    Телефонний «терорист» вимагав $1 мільйон і погрожував підірвати усі електростанції країни

    Телефонним терористом виявився 46-річний житель Запорізької області

    Оперативники Служби безпеки України затримали мешканця Запорізької області, який повідомив поліції про замінування всіх електростанцій країни, і які він підірве, якщо не отримає мільйон доларів.

    Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

    «Невідомий вимагав мільйон доларів США, аби не сталися вибухи. Оперативники СБУ негайно розпочали термінові заходи зі встановлення мінера та швидко його вирахували», – зазначили правоохоронці.

    Телефонним «терористом» виявився 46-річний житель області, уродженець міста Василівка. Свій вчинок чоловік пояснити жодним чином не зміг.

    Нині вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

    До слова, у Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» банк.

    СБУ кримінал гроші електроенергія замінування Запорізька область
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