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    Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу після «замінування»

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    На час перевірки&nbsp;всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали - Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу після «замінування»
    На час перевірки всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали

    Будівлю вокзалу перевірили вибухотехніки

    Роботу Центрального залізничного вокзалу у Києві відновлено після перевірки будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Наразі вокзал працює у штатному режимі.

    Нагадаємо, сьогодні близько 15:30 було обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві через повідомлення за замінування вокзалу. 

    Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали. Об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

    Поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

    До слова,київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування одного зі столичних банків.

    Київ Укрзалізниця замінування вокзал
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