Вимагав хабар, щоб дістатися РФ: правоохоронці затримали прикордонника

Прикордонник вимагав від громадянина України 10 тисяч євро за незаконне переправлення через кордон до РФ

Оперативному співробітнику прикордонного загону та його посереднику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це в середу, 23 червня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Відзначається, що прикордонник вимагав від громадянина України 10 тисяч євро за незаконне переправлення через державний кордон України до Російської Федерації. Гроші повинні були бути передані через посередника.

«Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі обумовленої суми коштів. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

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