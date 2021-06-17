На Київщині податківець попався на хабарі (фото)

Посадовець вимагав неправомірну вигоду від підприємця

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано інспектора Головного управління Державної податкової служби в Київської області за фактом одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, вказаний посадовець, вимагав та одержав від фізичної особи-підприємця 10 тис. грн хабара за пом’якшення адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірки порушення роботи касових апаратів, а також за забезпечення подальшої безперешкодної діяльності як суб’єкта господарської діяльності.

Затримано зловмисника «на гарячому» під час одержання вказаної сумию

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводу вказаного управління.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронцями затримано на одержанні неправомірної вигоди працівника районного управління поліції в Києві. Правоохоронець вимагав та одержав від жінки-підприємця неправомірну вигоду в розмірі $3 тис. за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження.