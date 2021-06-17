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    На Київщині податківець попався на хабарі (фото)

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    Податківця затримано &laquo;на гарячому&raquo; - На Київщині податківець попався на хабарі (фото)
    Податківця затримано «на гарячому»
    Фото: Київська обласна прокуратура

    Посадовець вимагав неправомірну вигоду від підприємця

    За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано інспектора Головного управління Державної податкової служби в Київської області за фактом одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    За даними слідства, вказаний посадовець, вимагав та одержав від фізичної особи-підприємця 10 тис. грн хабара за пом’якшення адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірки порушення роботи касових апаратів, а також за забезпечення подальшої безперешкодної діяльності як суб’єкта господарської діяльності.

    Затримано зловмисника «на гарячому» під час одержання вказаної сумию

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    На Київщині податківець попався на хабарі (фото)
    На Київщині податківець попався на хабарі (фото)

    Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

    Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводу вказаного управління.

    Як повідомлялося, нещодавно правоохоронцями затримано на одержанні неправомірної вигоди працівника районного управління поліції в Києві. Правоохоронець вимагав та одержав від жінки-підприємця неправомірну вигоду в розмірі $3 тис. за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження.

    Теги: прокуратура кримінал хабар Київщина Державне бюро розслідувань Державна податкова служба
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    На Київщині податківець попався на хабарі (фото)