Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»

Перебуваючи на посаді гендиректора місцевого молочно-консервного комбінату, депутат перелаштував його роботу на користь РФ

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника серед посадовців. Ним виявився депутат Куп’янської районної ради, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Встановлено, що, перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він перелаштував його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону. Для цього посадовець здійснив «перереєстрацію» акціонерного товариства у так званій «налоговой службе» окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі.

«Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України», – йдеться в повідомленні.

Задокументовано, що тільки за одним «договором поставки» підприємство відвантажило до захопленого Луганська до 20 тис. одиниць товару на майже один мільйон у гривневому еквіваленті. На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали депутата у Куп’янську. Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:

документи із доказами співпраці з агресором;

картки російських банків;

понад пів мільйона рублів готівкою, які одержані злочинним шляхом.

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, перевіряється причетність затриманого до збору і передачі ворогу розвідувальної інформації про місця дислокації та переміщення Сил оборони на сході нашої держави.

Ім’я підозрюваног в СБУ не називають, проте відомо, що гендиректором молочно-консервного комбінату є депутат від «Слуги народу» Олександр Радченко.

Раніше Служба безпеки України заблокувала нові канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Луцьку затримано двох організаторів нелегальних трафіків. Про це повідомляє пресцентр відомства. Одним з них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків.