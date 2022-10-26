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СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на Харківщині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на Харківщині (фото)
Жінка закликала інших поштових працівників добровільно переходити на бік ворога
фото: пресслужба СБУ

Зловмисниця виконувала ворожі завдання

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки встановила місцезнаходження і затримала ще одну ворожу поплічницю. Під час захоплення частини регіону вона добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву «почту», йдеться у повідомленні СБУ.

Невдовзі після «призначення» колаборантка обікрала одне з міських відділень «Укрпошти» і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

Крім того, зловмисниця виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної РФ поштової мережі у містах Балаклія та Ізюм.

СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на Харківщині (фото) фото 1

За даними слідства, поплічницею окупантів виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв’язку. На початку повномасштабного вторгнення вона «підтримала» загарбників, за що отримала від них «посаду» у новостворених окупаційних органах.

Для «запуску» поштових відділень у захоплених містах колаборантка намагалась відновити зв’язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області. Саме від них планувала отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів.

Також вона закликала інших поштових працівників добровільно переходити на бік ворога та передавати на баланс РФдержавне майно «Укрпошти».

СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на Харківщині (фото) фото 2

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Втім співробітники СБУ своєчасно викрили її для подальшого притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ. Нагадаємо, раніше Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом. Як повідомлялося, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики. 

Теги: державна зрада Харківщина СБУ

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