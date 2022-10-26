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Допомагали ухилянтам: депутат від ОПЗЖ та керівник філії банку отримали підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допомагали ухилянтам: депутат від ОПЗЖ та керівник філії банку отримали підозру
Суд призначив затриманим міру запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою
СБУ

Депутат пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків

Служба безпеки України заблокувала нові канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Луцьку затримано двох організаторів нелегальних трафіків. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Одним з них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього депутат за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний «супровід» через пропускні пункти держкордону. Вартість таких «послуг» становила від 3 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта. Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

«Співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і затримали обох зловмисників в обласному центрі під час передачі частини неправомірної вигоди», – зазначають у відомстві.

Ще один канал нелегальної міграції ліквідовано у Києві. Встановлено, що незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків. За 16 тис. дол. він «гарантував» ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби. Співробітники СБУ затримали посадовця поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової «винагороди».

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд призначив міру запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального повідомили про підозру колишньому генералу Служби безпеки України, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайством заволодів понад 3,2 млн грн.

Теги: СБУ війна росія Україна Опозиційна платформа — За життя

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Кримінал

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