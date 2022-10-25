СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ

Савєльєв забезпечив перекидання до захопленого півострова Крим майже 300 одиниць ворожої бронетехніки

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савєльєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що високопосадовець сприяв міноборони країни-агресора у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму.

Співробітники СБУ задокументували, що у період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року Савєльєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів. Для цього очільник мінтранспорту РФ дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії «российские железные дороги» і так званого «федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымская железная дорога».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки підозрюють Савєльєва за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статей передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом. Як повідомлялося, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.