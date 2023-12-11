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Загибель помічника Залужного: суд обрав запобіжний захід офіцеру Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Загибель помічника Залужного: суд обрав запобіжний захід офіцеру Генштабу
Олегу Тімченку обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання
фото: Офіс генпрокурора

Суд 4 грудня розглянув апеляцію прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва

Суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов’язання офіцеру Генштабу Збройних сил України Олегу Тімченку, який подарував бойові гранати помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову, що призвело до його загибелі. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в коментарі «Українській правді».

Зазначається, що суд 4 грудня розглянув апеляцію прокуратури на рішення Печерського районного суду Києва, який не обрав Тімченку запобіжний захід.

«За результатами розгляду, фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями. 

Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що помічник головнокомандувача Збройних сил України майор Геннадій Частяков, найімовірніше, загинув у результаті необережного поводження з боєприпасами.

Проте розглядаються і інші можливі версії:

  • убивство на замовлення спецслужб РФ;
  • убивство на ґрунті неприязних відносин;
  • спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Як відомо, 9 листопада у Печерському суді столиці проходив суд, де мали обрати запобіжний захід офіцеру з Апарату головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову. Запобіжний захід підозрюваному Олег Тімченку тоді не обрали.

Теги: суд смерть Валерій Залужний

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