ДБР назвало основну версію загибелі помічника Залужного

Смерть Частякова є нещасним випадком

Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що помічник головнокомандувача Збройних сил України майор Геннадій Частяков, найімовірніше, загинув у результаті необережного поводження з боєприпасами. Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

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«За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм», – зазначила посадовиця.

Сапьян додала, що також розглядаються інші можливі версії:

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убивство на замовлення спецслужб рф;

убивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.

Згодом Залужний підтвердив загибель свого помічника.

Як повідомлялося, справу про загибель Частякова буде розслідувати ДБР.