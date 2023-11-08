ДБР назвало основну версію загибелі помічника Залужного
Смерть Частякова є нещасним випадком
Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що помічник головнокомандувача Збройних сил України майор Геннадій Частяков, найімовірніше, загинув у результаті необережного поводження з боєприпасами. Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
«За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм», – зазначила посадовиця.
Сапьян додала, що також розглядаються інші можливі версії:
- убивство на замовлення спецслужб рф;
- убивство на ґрунті неприязних відносин;
- спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату головнокомандувача ЗСУ.
Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.
Згодом Залужний підтвердив загибель свого помічника.
Як повідомлялося, справу про загибель Частякова буде розслідувати ДБР.
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