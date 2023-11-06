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Залужний підтвердив загибель свого помічника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний підтвердив загибель свого помічника
Залужний наголосив, що причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний: «В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій» 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав загибель свого помічника Геннадія Частякова невимовнем болем та важкою втратою для Збройних сил. Про це Залужний написав у Телеграм.

«Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…

З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією», – йдеться у повідомленні.

Залужний додав, що причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 листопада у результаті необережного поводження з гранатою у селі Чайки на Київщині загинув помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков. Як повідомляє «Еспрессо», із посиланням на дружину, що чоловік прийшов з подарунками на день народження. При відкритті одного з них стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками.

Теги: вибух розслідування чоловік дружина Валерій Залужний день народження

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