Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
Кива вважав, що після провалу виділення допомоги для України «почнеться зворотний відлік усунення Зеленського від влади»
фото: glavcom.ua

Кива бажав смерті президенту України, але знайшов її сам

Екснардеп та колаборант Ілля Кива, якого знайшли сьогодні мертвим, заявив у своєму останньому дописі про те, що президент України Володимир Зеленський «має покінчити життя самогубством».

Колаборант стверджував у дописі, що Зеленський нібито «не вірить у гарантії безпеки» та «переживає» через перемогу Трампа на виборах в Америці.

Крім того, Кива написав, що після провалу в американському Конгресі з виділенням фінансової допомоги для України «почнеться зворотний відлік усунення Зеленського від влади».

Кива опублікував свій останній допис про Зеленського
Кива опублікував свій останній допис про Зеленського
фото: скріншот

Раніше у 2021 році Кива писав, що якщо його знайдуть мертвим і скажуть, що це було самогубство, то це означатиме фейк.

Допис Киви про його можливу смерть
Допис Киви про його можливу смерть
фото: скріншот

Як повідомлялося, сьогодні у Підмосков'ї було виявлено тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви. Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки.

До слова, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Ілля Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії. За попередньою інформацією його знайшла співробітниця готелю. Кива лежав на животі обличчям у снігу, і навколо нього була велика калюжа крові.

Теги: депутат смерть вбивство Ілля Кива Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кулеба розчарований відсутністю санкцій проти ядерної індустрії РФ
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
7 листопада, 22:16
Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада
Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада
9 листопада, 21:00
Депутат Держдуми вивіз та таємно всиновив дитину з Херсонщини
Депутат Держдуми вивіз та таємно всиновив дитину з Херсонщини
23 листопада, 11:00
F-16 повітряних сил Нідерландів
Зеленський підтвердив, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців
7 листопада, 20:18
Володимир Зеленський заговорив про перемогу над окупантами та назвав єдиний спосіб, у який може закінчитися війна
Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни
11 листопада, 21:52
Під час виконання хіта «Ти мій» Володимир Зеленський пройшов до сцени й вручив примадонні української естради букет, 2021 рік
Ірина Білик розказала про унікальний вчинок президента Зеленського
20 листопада, 13:34
Зеленський прибув на Запоріжжя, щоб провести оперативну нараду (відео)
Зеленський прибув на Запоріжжя, щоб провести оперативну нараду (відео)
30 листопада, 21:10
За словами президента, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ
Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів
1 грудня, 11:43
Мати не витримала скорботи за сином
На Кіровоградщині мати померла, дізнавшись про загибель сина-військового
26 листопада, 21:42

Події в Україні

В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
Хто ліквідував Киву? СБУ зробила гучне зізнання
Хто ліквідував Киву? СБУ зробила гучне зізнання
СБУ ліквідувала в Луганську «депутата народної ради ЛНР» – джерело
СБУ ліквідувала в Луганську «депутата народної ради ЛНР» – джерело
Екснардепа Киву знайдено мертвим – ЗМІ
Екснардепа Киву знайдено мертвим – ЗМІ
Страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ – Reuters
Страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ – Reuters
Подарунок побратиму: Повітряні сили повідомили деталі збиття російського Су-24М біля Зміїного
Подарунок побратиму: Повітряні сили повідомили деталі збиття російського Су-24М біля Зміїного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
25K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
17K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
14K
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
11K
Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села

Новини

Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Сьогодні, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua