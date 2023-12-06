Кива вважав, що після провалу виділення допомоги для України «почнеться зворотний відлік усунення Зеленського від влади»

Кива бажав смерті президенту України, але знайшов її сам

Екснардеп та колаборант Ілля Кива, якого знайшли сьогодні мертвим, заявив у своєму останньому дописі про те, що президент України Володимир Зеленський «має покінчити життя самогубством».

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Колаборант стверджував у дописі, що Зеленський нібито «не вірить у гарантії безпеки» та «переживає» через перемогу Трампа на виборах в Америці.

Крім того, Кива написав, що після провалу в американському Конгресі з виділенням фінансової допомоги для України «почнеться зворотний відлік усунення Зеленського від влади».

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Кива опублікував свій останній допис про Зеленського фото: скріншот

Раніше у 2021 році Кива писав, що якщо його знайдуть мертвим і скажуть, що це було самогубство, то це означатиме фейк.

Допис Киви про його можливу смерть фото: скріншот

Як повідомлялося, сьогодні у Підмосков'ї було виявлено тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви. Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки.

До слова, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Ілля Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії. За попередньою інформацією його знайшла співробітниця готелю. Кива лежав на животі обличчям у снігу, і навколо нього була велика калюжа крові.