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Залужний влаштував сюрприз маленькій волонтерці, яка зібрала понад 140 тис. грн для ЗСУ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Залужний влаштував сюрприз маленькій волонтерці, яка зібрала понад 140 тис. грн для ЗСУ (відео)
Дівчинці передали шахи з автографом Головнокомандувача ЗСУ, кепку з написом «Під захистом Валерія Залужного»
фото: скрін із відео

Сюрприз відбувся в прямому ефірі «Сніданку з 1+1»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав свою землячку, 11-річну волонтерку зі Звягеля Тетяну Портянко з Днем святого Миколая. Це відбулось у прямому ефірі «Сніданку з 1+1».

«Тетянко, вітаю. Мені надзвичайно приємно брати участь в цьому дійстві і передати тобі вітання від святого Миколая. Мені дуже приємно, що ти моя землячка. Ти молодець і дуже чудово, що ми з тобою прославляємо своє рідне місто і країну. Вітаю тебе зі святом. Бережи себе», – сказав він.

Дівчинці передали шахи з автографом Головнокомандувача ЗСУ, кепку з написом «Під захистом Валерія Залужного», прапор України з автографом Валерія Залужного і ексклюзивний комплект шахів та шашок самого головнокомандувача.

У своєму юному віці дівчинка вже встигла стати відомою в Україні волонтеркою. Вона має розряд із шашок та шахів. Віртуозною грою Тетяна зібрала чимало коштів для українських захисників.

Дівчинка нині живе в Києві, а у Звягелі в неї бабуся – журналістка Лариса Герус, до якої онука приїжджала у гості й тут грала в шашки, аби зібрати гроші для ЗСУ. Минулого року дівчинка зібрала для ЗСУ 100 тис. грн, граючи у шахи.

Теги: волонтер Валерій Залужний

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