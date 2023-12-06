Залужний влаштував сюрприз маленькій волонтерці, яка зібрала понад 140 тис. грн для ЗСУ (відео)

Сюрприз відбувся в прямому ефірі «Сніданку з 1+1»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав свою землячку, 11-річну волонтерку зі Звягеля Тетяну Портянко з Днем святого Миколая. Це відбулось у прямому ефірі «Сніданку з 1+1».

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«Тетянко, вітаю. Мені надзвичайно приємно брати участь в цьому дійстві і передати тобі вітання від святого Миколая. Мені дуже приємно, що ти моя землячка. Ти молодець і дуже чудово, що ми з тобою прославляємо своє рідне місто і країну. Вітаю тебе зі святом. Бережи себе», – сказав він.

Дівчинці передали шахи з автографом Головнокомандувача ЗСУ, кепку з написом «Під захистом Валерія Залужного», прапор України з автографом Валерія Залужного і ексклюзивний комплект шахів та шашок самого головнокомандувача.

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У своєму юному віці дівчинка вже встигла стати відомою в Україні волонтеркою. Вона має розряд із шашок та шахів. Віртуозною грою Тетяна зібрала чимало коштів для українських захисників.

Дівчинка нині живе в Києві, а у Звягелі в неї бабуся – журналістка Лариса Герус, до якої онука приїжджала у гості й тут грала в шашки, аби зібрати гроші для ЗСУ. Минулого року дівчинка зібрала для ЗСУ 100 тис. грн, граючи у шахи.