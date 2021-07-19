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    Замах на заступника голови АРМА: Служба безпеки розкрила деталі спецоперації

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    СБУ викрила нападників на заступника голови&nbsp;Агентства з розшуку та менеджменту активів&nbsp; - Замах на заступника голови АРМА: Служба безпеки розкрила деталі спецоперації
    СБУ викрила нападників на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів 
    Фото: ssu.gov.ua

    Замовники вимагали у виконавців «всадити жертві дві кулі у руку і ногу»

    Служба безпеки України встановила і викрила осіб, відповідальних за замовне нанесення тяжких тілесних ушкоджень заступнику голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимиру Павленку.

    Як повідомляє пресцентр СБУ, за попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. Двоє із них – вихідці із кримінальних кіл.

    Під час розслідування СБУ встановила, що замовники вимагали у виконавців не вбивати жертву, а налякати її через нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, за показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати заступнику голови АРМА вухо чи палець, а потім це «завдання» замінили на «всадити дві кулі у руку і ногу».

    Злочинці отримали попередню оплату за вчинення злочину. Перший транш, який їм передали замовники, становив $10 тис.

    Окрім грошей затримані передали виконавцю інформацію про особу потерпілого, спосіб його життя, транспортні засоби, якими він користується, адресу проживання, місце роботи, графік та маршрут руху, а також іншу персональну інформацію.

    У ході імітування обстановки злочину була підтверджена версія слідства: виконавець дістав зброю та здійснив імітацію пострілів у потерпілого.

    Нагадаємо, що 2 червня цього року невстановлені на той час особи напали на заступника голови АРМА Володимира Павленка та здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї.

    Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фактичних виконавців і замовників на території Києва та Одеси.

    Трьом фігурантам провадження оголошено підозри за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

    Теги: СБУ кримінал напад розслідування АРМА
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    Замах на заступника голови АРМА: Служба безпеки розкрила деталі спецоперації