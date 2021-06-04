Невідомі скоїли замах на заступника голови АРМА
Павленко отримав поранення середнього ступеня тяжкості
«АРМА змушене повідомити, що вранці 2 червня біля власного будинку скоєно напад на заступника Голови АРМА Володимира Павленка», – говориться у повідомленні.
Павленко отримав поранення.
Згідно з інформацією правоохоронних органів, невідомі кілька разів вистрілили в Павленка. В результаті він отримав поранення середнього ступеня тяжкості, зараз чиновник знаходиться в лікарні, його стан стабільний, загроз життю немає.
В АРМА додали, що очікують з приводу даного інциденту швидку реакцію правоохоронців.
«АРМА сподівається на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників», – зазначили в агентстві.
До слова, масова бійка зі стріляниною сталася у ніч на 15 травня в нічному клубі «Культ» на вулиці Ревуцького. Повідомлялося, що в ході конфлікту мало не вбили охоронця.
Згодом столичні поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в ресторані на вулиці Ревуцького.