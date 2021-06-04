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    Невідомі скоїли замах на заступника голови АРМА

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    У заступника голови АРМА стріляли - Невідомі скоїли замах на заступника голови АРМА
    У заступника голови АРМА стріляли
    Фото: прессслужба АРМА

    Павленко отримав поранення середнього ступеня тяжкості

    Невідомі скоїли замах на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимира Павленка – його обстріляли з вогнепальної зброї. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

    «АРМА змушене повідомити, що вранці 2 червня біля власного будинку скоєно напад на заступника Голови АРМА Володимира Павленка», – говориться у повідомленні.

    Павленко отримав поранення.

    Згідно з інформацією правоохоронних органів, невідомі кілька разів вистрілили в Павленка. В результаті він отримав поранення середнього ступеня тяжкості, зараз чиновник знаходиться в лікарні, його стан стабільний, загроз життю немає.

    В АРМА додали, що очікують з приводу даного інциденту швидку реакцію правоохоронців.

    «АРМА сподівається на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників», зазначили в агентстві.

    До слова, масова бійка зі стріляниною сталася у ніч на 15 травня в нічному клубі «Культ» на вулиці Ревуцького. Повідомлялося, що в ході конфлікту мало не вбили охоронця.

    Згодом столичні поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в ресторані на вулиці Ревуцького.


    Теги: чиновник напад АРМА стрілянина
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    Невідомі скоїли замах на заступника голови АРМА