Нападниками на українських прикордонників виявились співробітники СБУ

Нападникам на прикордонний наряд загрожує 15 років

В Службі безпеки встановили особи зловмисників, що відібрали зброю у вояків ДПСУ

Двох співробітників Служби безпеки України затримано за напад на співробітників Держприкордонслужби в ніч на неділю. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на пресслужбу СБУ.

«СБУ встановила причетність осіб, які здійснили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині, і передала їх органам слідства. На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи.

СБУ і надалі надаватиме усіляке сприяння слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані – безвідносно до посад та прізвищ», – йдеться у повідомленні.

На українсько-російській ділянці державного кордону вночі, 18 липня, троє невідомих здійснили напад на прикордонний наряд під час якого двом прикордонникам завдали тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю, яку вони згодом залишили поблизу місця пригоди.

На місце інциденту прибув очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. За його словами, нападникам загрожує тюремне увʼязнення строком до 15 років.

Згодом прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що зловмисники, ймовірно, діяли з території України. Зовнішніх порушень на кордоні не було зафіксовано.

Крім того, місцеве сумське видання Sumy Today повідомило, що до нападу нібито можуть бути причетними працівники Служби безпеки України.