СБУ викликала міністра оборони Росії Шойгу для вручення підозри (документ)

В Україні російського діяча запідозрили у створенні непередбачених законом воєнізованих збройних формувань

Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу для вручення письмової підозри за ч.3 ст. 27 ККУ, ч.5 ст. 260 ККУ («Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей»). Як повідомляє «Главком», повістку підписав старший слідчий Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях Тарас Бутенко.

Шойгу повинен прибути 20 липня до Маріуполя. Крім вручення підозри, українські правоохоронці хочуть провести з ним слідчі (процесуальні) дії.

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Аналогічну повістку про виклик СБУ підготувала для російського бізнесмена, політика і один з фінансистів так званого «руского міра» Костянтина Малофєєва.

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Як повідомляв «Главком», у травні офіс генпрокурора повідомив генерал-полковнику російських збройних сил, раднику міністра оборони РФ Шойгу про підозру в пособництві блокування військової частини ВМС Збройних сил України під час окупації Криму.

За даними слідства, в лютому-березні 2014 року підозрюваний здійснював командування Південним військовим округом ЗС РФ й організував оточення бронетранспортерами та блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України – одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, здатних дати відсіч збройній агресії.