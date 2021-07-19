Аграрні розбірки. Охоронці Kernel Group напали на журналіста

Журналіст написав до поліції заяву про перешкоджання його професійній діяльності

Проти журналіста черкаського інтернет-видання «Прочерк» Максима Степанова було застосовано силу під час висвітлення аграрної суперечки. Про це 19 липня повідомив у Facebook керівник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Силу було застосовано щодо журналіста інтернет-видання «Прочерк» (м. Черкаси) Максима Степанова, який 17 липня висвітлював аграрну суперечку між представниками Kernel Group і місцевим ТОВ «Красногірське» в Золотоніському районі Черкаської області. Коли журналіст, прибувши на місце конфлікту – поле поблизу села Антипівка, розпочав фото- і відеозйомку, невідомий чоловік з числа працівників охоронної фірми, котра представляла Kernel Group, вибив йому мобільний телефон з рук, а інший чоловік, піднявши апарат, видалив із нього все відзняте на полі (згодом знищені файли фахівцям удалося відновити)», – розповів Томіленко.

За його словами, все це відбувалося незважаючи на те, що Степанов чітко і голосно повідомив, що він є журналістом. Більше того, охоронці заявили, що забороняють журналістові їх знімати, і в разі непокори відберуть у нього мобільний телефон.

«Частина охоронців поводилася агресивно, інші в миролюбному тоні пояснювали мені, чому я не можу виконувати тут свою роботу, – розповів Максим Степанов. – На роз’яснення щодо прав журналіста збирати матеріали для підготовки матеріалу в ЗМІ охоронці відповідали, вони мають свої права – не бути впізнаними на фотографіях та відео».

Журналіст написав до поліції заяву про перешкоджання його професійній діяльності.

«Будь-яке застосування сили щодо журналістів, які виконують свої професійні обов’язки, неприпустиме, – наголошує голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. – Про які б корпоративні чи господарські конфлікти не йшлося, поважати законну працю журналістів має кожен. Сила, погрози – поза законом. Очікуємо на оперативне розслідування чергового інциденту і покарання винних».

Нагадаємо, на початку місяця у Дніпрі зловмисники атакували журналістів, які фіксували демонтаж реклами, є травмовані.

Згодом зловмисникам оголосили підозру за «журналістськими» статтями Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно поліцейського за фактом умисного перешкоджання професійній діяльності журналіста «Громадського телебачення» та пошкодження його майна.

Також співробітник каналу «Перший незалежний» з оточення нардепутата ОПЗЖ Віктора Медведчука Руслан Коцаба заявив, що на нього скоїли напад на вокзалі в Івано-Франківську.

До слова, 15 липня, у Дніпрі жорстоко побили правозахисницю (відео).