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    Застілля закінчилося вбивством: у Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька

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    У Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька - Застілля закінчилося вбивством: у Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька
    У Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Після інциденту хлопець пішов з дому, однак згодом його затримали

    У Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька. Чому скоїв вбивство – не відомо, однак до цього вони разом вживали алкоголь. Про це повідомляє «Дніпро оперативний».

    У поліцію про подію повідомила дружина загиблого, яка під час бійки була у сусідній кімнаті. Близько 8-ї ранку вона почула крики та сварку між батьком і сином, а потім звуки бійки. Через 10 хвилин все стихло. Жінка не одразу вийшла подивитися, що сталося, оскільки була налякана конфліктом.

    Жінка не одразу викликала поліцію. Вона спочатку перетягла тіло загиблого з кухні до коридору і лише через пів години викликала поліцію. Юнак, який весь цей час був у квартирі, одягнувся і пішов з дому.

    На місце події приїхали медики й намагалися реанімувати чоловіка, однак безуспішно. За попередніми даними, він помер ще до приїзду правоохоронців.

    Жінка зателефонувала синові загиблого і домовилася про зустріч біля під'їзду. Там підозрюваного й затримали правоохоронці. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Жінку та її пасинка, який побив до смерті батька, доставили у відділення поліції для подальшого з'ясування обставин.

    До слова, у вбивстві 43-річного чоловіка, якого знайшли мертвим на подвір’ї власного будинку в селі Нове місто (Черкаська область), зізналася 16-річна місцева мешканка.

    За результатами судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень. Згодом поліцейські з’ясували, що загинув він від ударів, нанесених йому 16-річною дівчиною, яка прийшла в гості до його пасербиці.

    Теги: Дніпро вбивство алкоголь
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    Застілля закінчилося вбивством: у Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька