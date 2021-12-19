  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Президент Чехії кинув пити та палити

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Чехії Земан прислухався до порад лікарів та відмовився від тютюну та алкоголю - Президент Чехії кинув пити та палити
    Президент Чехії Земан прислухався до порад лікарів та відмовився від тютюну та алкоголю
    фото з відкритих джерел

    77-річний політик пояснив, що дослухався порад лікарів після виписки з лікарні

    Президент Чехії Мілош Земан відмовився від тютюну та алкоголю. Про це він розповів телеканалу CNN Prima News.

    77-річний політик пояснив, що дослухався порад лікарів після виписки з лікарні.

    «Я вже місяць живу без цигарок та алкоголю і, як бачите, ще живий», – сказав він.

    Земан зазначив, що йому були байдужі міцні спиртні напої, проте йому довелося відмовитись навіть від улюбленого вина.

    Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан страждає печінковою енцефалопатією. Його помістили в Центральний військовий госпіталь у Празі.

    Повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

    Земана госпіталізували 10 жовтня. Директор медзакладу і лікар президента професор Мирослав Заворал відмовився розкривати діагноз пацієнта.

    Варто також вказати, що Земан відомий своєю проросійською риторикою та різкими заявами щодо України.

    Так, Мілош Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні, в його адміністрації назвали позицію МЗС країни з цього приводу ганебною.

    Також президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.

    Теги: Чехія лікар алкоголь президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент Чехії кинув пити та палити