Президент Чехії кинув пити та палити

Президент Чехії Земан прислухався до порад лікарів та відмовився від тютюну та алкоголю

77-річний політик пояснив, що дослухався порад лікарів після виписки з лікарні

Президент Чехії Мілош Земан відмовився від тютюну та алкоголю. Про це він розповів телеканалу CNN Prima News.

77-річний політик пояснив, що дослухався порад лікарів після виписки з лікарні.

«Я вже місяць живу без цигарок та алкоголю і, як бачите, ще живий», – сказав він.

Земан зазначив, що йому були байдужі міцні спиртні напої, проте йому довелося відмовитись навіть від улюбленого вина.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан страждає печінковою енцефалопатією. Його помістили в Центральний військовий госпіталь у Празі.

Повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

Земана госпіталізували 10 жовтня. Директор медзакладу і лікар президента професор Мирослав Заворал відмовився розкривати діагноз пацієнта.

Варто також вказати, що Земан відомий своєю проросійською риторикою та різкими заявами щодо України.

Так, Мілош Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні, в його адміністрації назвали позицію МЗС країни з цього приводу ганебною.

Також президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.