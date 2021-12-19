У Нігерії бандити здійснили набіг на села: вбито 20 людей

Останнім часом у Нігерії зросла кількість нападів бандитів на села

Нападники грабували і підпалювали будинки, а також сільськогосподарську техніку

Щонайменше 20 людей вбито в неділю бандитами на північному заході Нігерії. Про це повідомив міністр безпеки і внутрішніх справ штату Кадуна Семюель Аруван.

«Напад було скоєно на три села в районі Ідасу, – цитує його Нігерійська газета Premium Times. – Вбито понад 20 мирних жителів».

За словами Арувана, бандити грабували і підпалювали будинки, а також сільськогосподарську техніку.

Розпочато розслідування. У район направлені додаткові підрозділи силовиків для захисту поселень та їх жителів.

У Нігерії вже третій рік відзначається істотне зростання числа нападів банд на мирних жителів. Злочинці вбивають людей, захоплюють заручників для викупу, викрадають худобу, залякують жителів, обкладаючи їх різними поборами. Бандити також нападають на села і селища, жителі яких співпрацюють з владою. Уряд змушений задіяти спеціальні загони поліції і армійські підрозділи, щоб впоратися з розгулом злочинності. Створюються також загони місцевого ополчення.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нападу озброєних зловмисників на автобус у Нігерії, загинули щонайменше 30 людей.

«Щонайменше 30 пасажирів автобуса у нігерійському штаті Сокото згоріли, коли озброєні нападники підпалили його», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, на півночі Нігерії регулярно трапляються напади на людей, які подорожують автострадами, а також викрадення учнів шкіл.

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