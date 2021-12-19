Українця судитимуть у Польщі, він зарізав роботодавця

Чоловіка затримали за годину після скоєного

Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм він помер у медзакладі

Громадянина України судитимуть у Польщі за вбивство. Чоловік зарізав свого роботодавця. Трагедія трапилася у гуртожитку міста Тшцянка, повідомляє InPoland.

57-річний чоловік ударив ножем в живіт 72-річного роботодавця. Після скоєного він кинув ніж і втік з місця події.

Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.

Через годину підозрюваного затримали. Ним виявилося громадянин України. Тест на алкоголь показав 2,6 проміле у крові чоловіка.

Наступного дня прокуратура звинуватила українця у вбивстві. Наразі він заарештований на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що у Польщі розпочали розгляд справи щодо трьох правоохоронців. Їх звинувачують в неналежному виконанні обов’язків, що спричинило смерть громадянки України.

Трагедія сталася ще в 2019 році у місті Гожув Великопольський. Тоді 26-річний поляк вистрілив у голову колишній дівчині з України. 26-річна жінка померла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому.

Також наші найближчі західні сусіди активно виходять із кризи. Їхня економіка демонструє безпрецедентне зростання і гостро потребує додаткової робочої сили.

Читайте також: