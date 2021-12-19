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    Українця судитимуть у Польщі, він зарізав роботодавця

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    Чоловіка затримали за годину після скоєного - Українця судитимуть у Польщі, він зарізав роботодавця
    Чоловіка затримали за годину після скоєного
    фото: inpoland.net.pl

    Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм він помер у медзакладі

    Громадянина України судитимуть у Польщі за вбивство. Чоловік зарізав свого роботодавця. Трагедія трапилася у гуртожитку міста Тшцянка, повідомляє InPoland.

    57-річний чоловік ударив ножем в живіт 72-річного роботодавця. Після скоєного він кинув ніж і втік з місця події.

    Потерпілого госпіталізували, але від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.

    Через годину підозрюваного затримали. Ним виявилося громадянин України. Тест на алкоголь показав 2,6 проміле у крові чоловіка.

    Наступного дня прокуратура звинуватила українця у вбивстві. Наразі він заарештований на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.

    Раніше повідомлялося, що у Польщі розпочали розгляд справи щодо трьох правоохоронців. Їх звинувачують в неналежному виконанні обов’язків, що спричинило смерть громадянки України.

    Трагедія сталася ще в 2019 році у місті Гожув Великопольський. Тоді 26-річний поляк вистрілив у голову колишній дівчині з України. 26-річна жінка померла.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому.

    Також наші найближчі західні сусіди активно виходять із кризи. Їхня економіка демонструє безпрецедентне зростання і гостро потребує додаткової робочої сили.

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    Теги: трагедія прокуратура економіка вбивство алкоголь смерть жінка чоловік заробітчани
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    Українця судитимуть у Польщі, він зарізав роботодавця