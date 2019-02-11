Зернова справа: НАБУ завершило розслідування щодо підозрюваного у розкраданні $60 млн



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Представник міжнародного зернотрейдера через іноземні компанії легалізував понад 40,9 мільйона доларів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування щодо представника міжнародного зернотрейдера, якого вважають причетним до завдання 60 мільйонів доларів збитків «Державній продовольчо-зерновій корпорації України» (ДПЗКУ).

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За інформацією Бюро, 11 лютого підозрюваному та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Так, за версією слідства представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, постачалось в Саудівську Аравію через низку суб’єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності.

«Постачання відбувалось на умовах післяоплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі 60 мільйонів доларів», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці заявляють, що представник міжнародного зернотрейдера через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі, легалізував понад 40,9 мільйона доларів, діючи згідно з вказівками організатора схеми, яким виявився громадянин Угорщини.

Детективи почали розслідувати наведені факти в липні 2016 року. НАБУ також заявляє, що встановлена причетність до злочину низки осіб, серед яких — голова правління ДПЗКУ.

Зазначається, що двоє фігурантів пішли на угоду зі слідством та компенсували завдані ними збитки в розмірі 60 тисяч доларів, кажуть у НАБУ.

У цій справі обвинувальний акт стосовно радника голови правління ДПЗКУ в січні 2018 року скеровано до суду. Ще дві особи оголошено в розшук.

Нагадаємо, 26 січня 2017 року детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми.