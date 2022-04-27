Житомир: силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам (фото)

Інформацію зрадник передавав рідному братові, який працює в прокуратурі РФ

У Житомирі військова контррозвідка СБУ затримала зрадника, який «зливав» дані про українську авіацію. Про це Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Затриманим колаборантом виявився співробітник оборонного об'єкта.

Він збирав таємні відомості про дислокацію, а також ремонт та відновлення бойових можливостей військової авіації. Передавав їх росіянам за допомогою мобільних месенджерів.

Зібрані зрадником відомості представляють державну таємницю у сфері оборони та стосувалися українських бойових літаків, наслідків ракетного обстрілу військового аеродрому, включаючи масштаби пошкодження техніки та проведення робіт з її ремонту.

До слова, «співпрацював» колаборант зі своїми близькими: братом і однокурсником, які ще раніше перейшли на бік ворога.

Так, рідний брат затриманого у 2014 році перейшов на бік ворога, а зараз проходить службу в прокуратурі Росії.

Нагадаємо, днями СБУ затримала російських агентів, які вивідували інформацію про військові літаки.

Колаборанти «працювали» в різних регіонах України.