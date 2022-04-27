  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Житомир: силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам (фото)

    На Житомирщині військові контррозвідники затримали зрадника-колаборанта - Житомир: силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам (фото)
    На Житомирщині військові контррозвідники затримали зрадника-колаборанта
    фото: СБУ

    Інформацію зрадник передавав рідному братові, який працює в прокуратурі РФ

    У Житомирі військова контррозвідка СБУ затримала зрадника, який «зливав» дані про українську авіацію. Про це Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило на своїй офіційній сторінці у Facebook.

    Затриманим колаборантом виявився співробітник оборонного об'єкта.

    Він збирав таємні відомості про дислокацію, а також ремонт та відновлення бойових можливостей військової авіації. Передавав їх росіянам за допомогою мобільних месенджерів.

    Зібрані зрадником відомості представляють державну таємницю у сфері оборони та стосувалися українських бойових літаків, наслідків ракетного обстрілу військового аеродрому, включаючи масштаби пошкодження техніки та проведення робіт з її ремонту.

    До слова, «співпрацював» колаборант зі своїми близькими: братом і однокурсником, які ще раніше перейшли на бік ворога.

    Так, рідний брат затриманого у 2014 році перейшов на бік ворога, а зараз проходить службу в прокуратурі Росії.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Житомир: силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам (фото)
    Житомир: силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам (фото)
    Житомир: силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам (фото)
    Житомир: силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам (фото)
    Житомир: силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам (фото)
    фото: СБУ

    Нагадаємо, днями СБУ затримала російських агентів, які вивідували інформацію про військові літаки.

    Колаборанти «працювали» в різних регіонах України.

    Теги: росія СБУ війна військові Житомир колабораціонізм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Житомир: силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам (фото)