СБУ затримала російських агентів, які вивідували інформацію про військові літаки

Також колаборанти намагалися передати росіянам секретні відомості про ЗСУ

Служба безпеки України знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ. Агенти-диверсанти РФ працювали образу в кількох регіонах України, повідомляє прес-служба СБУ.

У Житомирській області військова контррозвідка СБУ викрила посадовця оборонного об'єкта, який збирав інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил.

А на Дніпропетровщині затримали ворожого агента, якому ФСБ доручила приєднатись до лав тероборони Дніпра. Його спільника силовики відшукали та затримали у місті Кривий Ріг.

Тим часом на Миколаївщині, де зараз напружена й нестабільна ситуація, викрили та затримали голову однієї з територіальних громад, який передав окупантам відомості про ЗСУ.

Уже на Чернігівщині співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який добровільно співпрацював з агресором під час тимчасової окупації.

А на Хмельниччині співробітники СБУ викрили місцеву жительку, яка передавала «кураторам» координати військових та стратегічних об’єктів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала жительку Луганщини, яка шпигувала для росіян.

Жінка пропонувала ФСБ провести аеророзвідку з безпілотника за визначеними нею орієнтирами.