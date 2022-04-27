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    СБУ затримала російських агентів, які вивідували інформацію про військові літаки

    Співробітники СБУ затримали у низці областей України агентів РФ - СБУ затримала російських агентів, які вивідували інформацію про військові літаки
    Співробітники СБУ затримали у низці областей України агентів РФ
    фото: СБУ

    Також колаборанти намагалися передати росіянам секретні відомості про ЗСУ

    Служба безпеки України знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ. Агенти-диверсанти РФ працювали образу в кількох регіонах України, повідомляє прес-служба СБУ.

    У Житомирській області військова контррозвідка СБУ викрила посадовця оборонного об'єкта, який збирав інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил.

    А на Дніпропетровщині затримали ворожого агента, якому ФСБ доручила приєднатись до лав тероборони Дніпра. Його спільника силовики відшукали та затримали у місті Кривий Ріг.

    Тим часом на Миколаївщині, де зараз напружена й нестабільна ситуація, викрили та затримали голову однієї з територіальних громад, який передав окупантам відомості про ЗСУ.

    Уже на Чернігівщині співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який добровільно співпрацював з агресором під час тимчасової окупації.

    А на Хмельниччині співробітники СБУ викрили місцеву жительку, яка передавала «кураторам» координати військових та стратегічних об’єктів.

    Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала жительку Луганщини, яка шпигувала для росіян.

    Жінка пропонувала ФСБ провести аеророзвідку з безпілотника за визначеними нею орієнтирами.

    Теги: СБУ ФСБ війна колабораціонізм диверсия
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    СБУ затримала російських агентів, які вивідували інформацію про військові літаки