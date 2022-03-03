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    «Нехай в*буть вишку». СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві

    1 березня&nbsp;російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр. - «Нехай в*буть вишку». СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві
    1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр.
    фото: glavcom.ua

    У результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян

    Служба безпеки України затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Диверсант надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

    «Нехай в*буть вишку, щоб не було цих каналів: 1+1, ICTV, «Інтер». Їх давно треба в*бати. Саме ці канали тупо розводять людей на бойню. Тоді багато чого зміниться у ході політичної інформації… Надо прекратить телевещание», – зазначив зрадник, слова якого записали силовики.

    У результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян. А мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.

    Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний!

    Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам, додали в СБУ.

    Нагадаємо, що 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні. Внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

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    Теги: ЗМІ телебачення СБУ Київ війна Інтер Бабин Яр #stoprussia
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    «Нехай в*буть вишку». СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві