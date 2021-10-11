ЗМІ: поліція затримала чоловіка, який погрожував нардепу Вірастюку вбивством

Правоохоронці встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв, де його затримали

У понеділок, 11 жовтня до правоохоронців Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України Василю Вірастюку погрожували вбивством. Порушника затримали. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в поліції.

«Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України надійшов телефонний дзвінок із погрозами. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисника», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв, де його затримали та передали до столичного відділу для надання пояснень.

Як стало відомо ЗМІ, зловмисником виявився уродженець Миколаївської області 2002 року народження. Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 129 ККУ – погроза вбивством.

Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років. Тривають слідчі дії.

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