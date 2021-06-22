Кива про двобій з Вірастюком: щоби саджати на ж*пу, не обов’язково бити в щелепу

Вірастюк заявляв, що готовий бути силовим бар’єром для своєї партії під час конфліктів з опонентами у залі парламенту

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива прокоментував можливий двобій з членом фракції «Слуга народу» й силачем Василем Вірастюком. Про це Кива розповів у коментарі виданню «Сегодня».

Журналіст пригадав заяву Вірастюка, що той, мовляв, готовий бути силовим бар’єром для своєї партії під час конфліктів з опонентами у залі парламенту.

Ілля Кива підійшов до відповіді здалеку, зазначивши, що для життя на вулиці «бути майстром спорту з дзюдо не обов’язково».

«Ви зрозуміли? А просто треба мати всередині стержень. І для того, щоби іноді саджати на ж*пу, не обов’язково бити в щелепу. А достатньо просто подивитися», – сказав народний депутат.

Нагадаємо, у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи – За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

Згодом майстер спорту з дзюдо, нардеп Микола Тищенко прокоментував сутичку у Верховній Раді з Іллею Кивою, оцінивши свого суперника як безперспективного в цьому виді спорту.