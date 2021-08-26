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    Українські силачі встановили неймовірний рекорд з пересування літака «Мрія» (фото)

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    Стронгмени тягнули&nbsp;&laquo;Мрію&raquo; трохи більше хвилини - Українські силачі встановили неймовірний рекорд з пересування літака «Мрія» (фото)
    Стронгмени тягнули «Мрію» трохи більше хвилини
    Фото з відкритих джерел

    Вісім стронгменів на чолі з тренером Вірастюком тягнули лайнер чотири метри

    Українські силачі на аеродромі в Гостомелі встановили рекорд, який присвятили 30-річчю Незалежності України. Вісім богатирів протягнули 330-тонний найбільший у світі літак АН-225 «Мрія» на відстань 4 метри 30 сантиметрів за 1 хв, 13,3 секунди!

    Літак під керівництвом тренера Василя Вірастюка тягнули Денис Бережник (Хуст), Віталій Герасимов (Дніпро), Денис Дубровський (Миколаїв), Сергій Конюшок (Київ), Богдан Ксенчук (Кривий Ріг), Олександр Лашин (Маріуполь), Сергій Пономарьов (Київ), Володимир Рекша (Львів).

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    Ан-225 «Мрія» – найбільший в світі транспортний літак, світовий рекордсмен вантажопідйомності. Створювався авіаконструкторами як літак, який стане першою сходинкою повітряного старту космічного корабля. Для цього він мав піднімати більше 250 тонн.

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    Теги: Олімпіада Василь Вірастюк
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    Українські силачі встановили неймовірний рекорд з пересування літака «Мрія» (фото)