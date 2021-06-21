Усе заради ветеранів: Вірастюк розповів, навіщо пішов у народні депутати

У Вірастюка були свої причини іти в політику

Вірастюк пояснив, що мав свої причини йти в політику і це було для нього дуже непростим рішенням

Нещодавно приведений до присяги народний депутат Василь Вірастюк розповів, що мав свої причини йти в політику і це було для нього дуже непростим рішенням. Про це він розказав у інтерв'ю НВ.

Вірастюк пояснив, що перш за все хоче, будучи нардепом, розвивати сферу реабілітації поранених ветеранів.

«Останні роки, крім роботи у федерації, я був у сфері реабілітації поранених ветеранів. Було і залишається моєю головною метою – створення цієї галузі, якої в Україні немає. Повірте, це величезний напрямок, і його потрібно починати з нуля. У цьому напрямку потрібно писати законопроєкти та врешті-решт відкрити реабілітаційний центр для поранених ветеранів», – сказав він.

За словами Вірастюка, саме реалізацію свого проєкту він ставить на чільне місце під час своєї депутатської каденції.

«Саме тому я прийняв рішення піти у ВР. Повірте, мені це рішення далося непросто. Я, звичайно, вагався, думав. Я не прийняв пропозицію, як пишуть журналісти. Це трохи спотворення інформації», – резюмував нардеп.

Нагадаємо, 5 травня Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно. За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, які брали участь у засіданні.

1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі.

У квітні ЦВК вже визнавав Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд, визнавши дії комісії протиправними.

19 травня ЦВК після судової тяганини склала новий протокол про результати виборів народного депутата в окрузі № 87 і визнав Вірастюка нардепом, але 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив протокол у Верховному суді.

Також нардеп Вірастюк у перший робочий день потрапив у скандал. Він заплямував свою репутацію, проголосувавши за просування антиукраїнського законопроєкту.



