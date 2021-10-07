Замах на Зеленського. Українець сідає на три роки до в’язниці

Феміда дійшла висновків, що обвинувачений на час злочину перебував у стані, в якому здатний повністю усвідомлювати свої дії та керувати ними

Обвинувачений заявив, що перевіряв готовність правоохоронних органів забезпечити захист президента України

Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого мешканця у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки і один місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 4 жовтня.

За даними досудового розслідування, 29 грудня 2020 року о 23 год обвинувачений скористався мобільним телефоном, який належав його матері, і надіслав на електронну скриньку управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області повідомлення про підготовку злочину, пов`язаного із посяганням на життя президента України Володимира Зеленського. Текст повідомлення був таким: «Я готую замах на президента України в Гуті» (у 2020 році Володимир Зеленський зустрічав Новий рік у резиденції «Синьогора», що у селі Стара Гута Івано-Франківської області – «Главком»). Після цього відповідні силові служби провели перевірку, але поширена обвинуваченим інформація не знайшла свого підтвердження.

У суді чоловік визнав вину та пояснив, що діяв з метою перевірки стану готовності правоохоронних органів для забезпечення захисту президента України. Вважав за необхідне залучити ще більше осіб для охорони глави держави.

За словами обвинуваченого, в Україні необхідно щось змінити, а тому надсилав численні листи в органи державної влади та міжнародні організації, висловлюючи свою політичну позицію. Залякати когось чи погрожувати наміру не мав. Зауважив, що усвідомлює протиправність своїх дій, шкодує про вчинене та додав, що має позитивні плани на майбутнє.

Суд допитав матір обвинуваченого, котра повідомила: мешкає із сином, який ніде не працює. У сина не було власного телефону чи комп`ютера, оскільки вона його обмежила в користуванні. Підтвердила, що 29 грудня він брав її телефон, сказав, що хоче домовитися з друзями про зустріч.

Феміда дійшла висновків, що обвинувачений на час злочину перебував у стані, в якому здатний повністю усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Окремо суд з’ясував, що обвинувачений раніше притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. Тоді йому дали два роки позбавлення волі, яке замінили на рік іспитового терміну.

Як повідомляв «Главком», у квітні Дзержинський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винним місцевого мешканця, інваліда II групи у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки, яке замінено на іспитовий термін – два роки.

Перебуваючи у своїй квартирі, увечері 15 лютого 2021 року в обвинуваченого виник злочинний умисел на здійснення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху. Зі свого телефону він набрав «102» та повідомив диспетчеру поліції про замінування квартири батьків президента України. Як з’ясувалося згодом, обвинувачений мав особисту неприязнь до президента та Верховної Ради через свою маленьку пенсію.

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