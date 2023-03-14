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Зміна запобіжного заходу Коболєву. Суд ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зміна запобіжного заходу Коболєву. Суд ухвалив рішення
фото з відкритих джерел

Коболєв зобов’язаний носити електронний браслет

Вищий Антикорупційний суд у вівторок, 14 березня, розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу ексголові «Нафтогаз» Андрію Коболєву. Суд наклав на Коболєва додатковий обов’язок носити електронний браслет, заставу залишив на рівні 229 млн грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Змінити запобіжний просили після того, як Коболєв вніс лише частину раніше призначеної застави (107 млн із 229 млн грн). Прокурори просили взяти ексголову «Нафтогазу» під варту із альтернативним правом внесення застави 365 млн грн. Натомість – адвокати були проти.

Зазначено, що в підсумку до застави в 229 млн грн і раніше призначених обов’язків додали новий – носити електронний браслет.

Наразі Коболєв може пересуватися Києвом та областю.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

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Теги: Андрій Коболєв Нафтогаз України суд

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