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Ексглаві «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексглаві «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру
фото: прессслужба Кабмина

Коболєв підозрюється у заволодінні понад 229 млн грн

Слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн.

Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову.

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Теги: слідство наказ Нафтогаз України

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