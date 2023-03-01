Суд обрав запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу» Коболєву
Коболєв зобов’язаний не відлучатися з України, не спілкуватися зі свідками та здати закордонний паспорт
Суддя призначив ексглаві «Нафтогазу» Андрію Коболєву 229 млн грн застави з обовʼязками. Про це повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram.
«На нього (Коболєва – «Главком») поклали обовʼязки: прибувати за першим викликом; не відлучатися з України; повідомляти про зміну проживання; не спілкуватися зі свідками; здати закордонний паспорт», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав необґрунтованим пред'явлену ексголові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву підозру.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду.
Коментарі — 0