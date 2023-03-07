Справа Коболєва: САП готує клопотання про арешт
Суд не арештовував рахунки Коболєва у цьому кримінальному провадженні
Колишній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв не вніс 229 млн грн застави, яку йому назначив Вищий антикорупцій суд в якості запобіжного заходу. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України» запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом п’яти днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023, та зобов’язувався повідомити про це детектива/прокурора», – йдеться у повідомленні.
Станом на сьогодні інформації про внесення застави не надійшла до органу досудового розслідування. Зазначається, що попри поширену деякими ЗМІ інформацію, суд не арештовував рахунки Коболєва у цьому кримінальному провадженні.
У свою чергу ексочільник «Нафтогазу» прокоментував ситуацію зі своїми рахунками та коштами на них. Він називає заяву САП маніпулятивною. Коболєв повідомив, що його закордонні рахунки наразі заблоковані з´ясування обставин кримінального провадження.
«Репутація для європейського банку – це не абстрактна, а цілком конкретна категорія. То ж страшне слово «корупційна справа» – величезний тригер для комплаєнс служби будь-якого порядного банку, який спрацював автоматично в момент публікації НАБУ новини про втручення мені підозри 19 січня. Їх подальша доля мені наразі невідома.
Відтоді як подарунком за виграш арбітражу у Стокгольмі став рекордний за всю історію України персональний штраф на ім’я Андрія Коболєва (більше 8 млрд грн), я не тримаю свої активи в Україні, включно з грошовими. Звісно, я маю рахунки в Україні, які до речі, були арештовані наприкінці грудня 2022го року з досі незрозумілих мені підстав. Про що чудово знає і САП, і НАБУ, бо я передавав підтвердження цих фактів в процесі розгляду їх клопотання щодо взяття мене під варту у ВАКС», – написав він.
Коболєв також повідомив, що НАБУ вимагає від ВАКСу змінити запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою. «При цьому, для того аби вийти з СІЗО на думку детективів, я маю вже сплати не 229 млн. грн., а трохи більше 365 млн. грн. Таким чином, на думку НАБУ 229 млн. - це не справедлива сума! Крім того, у разі сплати застави, не мене має бути покладено ряд обов’язків, як то не відлучатися з місця проживання, здати на зберігання паспорти (в т.ч. І національний паспорт громадянина України), а також носити браслет», - додав колишній очільник «Нафтогазу».
Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).
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