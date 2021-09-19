Антон Wellboy розповів, у яких дівчат є шанс завоювати його серце

Співак зізнався, що романтик і чекає, доки щастя саме його знайде

Музичне відкриття нинішнього літа, виконавець хіта «Гуси» Антон Wellboy зізнався, що наразі не має другої половини, однак дуже хоче її відшукати. У програмі «Світське життя» він також поділився, які саме дівчата його приваблюють.

«У мене ще нема дівчини, але я дуже її хочу, так хочу. Дужче всього на світі хочу прийти додому, і шоб мене ждала та єдінственна, одна, любима, яка буде робить мені супчик ,яка буде гладить мене по головці, але ще рано. Первым делом самольоты, а дівчатка потом», – розповів співак.

Wellboy також зауважив, що має чимало прихильниць, однак важко розрізнити, хто з них ставиться до нього щиро, а хто виявляє увагу через хайп. Тож поки що він в очікуванні великого кохання.

«Щастя саме мене знайде. Як у книжках. Я ще романтик, знаєте, трошечки. І колись я буду іти по вулиці, і якась мені дівчинка зустрінеться, і скаже: «Ой, у вас такі шикарні туфлі», а я скажу: «І у тебе», – розповів Антон Wellboy.

Раніше у інтерв’ю «Главкому» Антон Wellboy розповів, що у нього є татуювання «Червоне – то любов, а чорне – то журба», і «вони відображають два состоянія в житті».

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