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    Антон Wellboy розповів, у яких дівчат є шанс завоювати його серце

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    Wellboy мріє, що познайомиться з коханою романтично, як у книжках - Антон Wellboy розповів, у яких дівчат є шанс завоювати його серце
    Wellboy мріє, що познайомиться з коханою романтично, як у книжках
    Фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

    Співак зізнався, що романтик і чекає, доки щастя саме його знайде

    Музичне відкриття нинішнього літа, виконавець хіта «Гуси» Антон Wellboy зізнався, що наразі не має другої половини, однак дуже хоче її відшукати. У програмі «Світське життя» він також поділився, які саме дівчата його приваблюють.

    «У мене ще нема дівчини, але я дуже її хочу, так хочу. Дужче всього на світі хочу прийти додому, і шоб мене ждала та єдінственна, одна, любима, яка буде робить мені супчик ,яка буде гладить мене по головці, але ще рано. Первым делом самольоты, а дівчатка потом», – розповів співак.

    Wellboy також зауважив, що має чимало прихильниць, однак важко розрізнити, хто з них ставиться до нього щиро, а хто виявляє увагу через хайп. Тож поки що він в очікуванні великого кохання.

    «Щастя саме мене знайде. Як у книжках. Я ще романтик, знаєте, трошечки. І колись я буду іти по вулиці, і якась мені дівчинка зустрінеться, і скаже: «Ой, у вас такі шикарні туфлі», а я скажу: «І у тебе», – розповів Антон Wellboy.

    Раніше у інтерв’ю «Главкому» Антон Wellboy розповів, що у нього є татуювання «Червоне – то любов, а чорне – то журба», і «вони відображають два состоянія в житті».

    Також Оля Полякова розповіла, як відреагувала на непристойні пісні 16-річної дочки. Марія нещодавно дебютувала зі своєю підлітковою панк-рок групою «Шви».

    Читайте також: Музичний вибух літа Антон Wellboy: Попереду стільки розривних пєсєн. Я вам атвічаю

    Теги: вибух співак Оля Полякова
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    Антон Wellboy розповів, у яких дівчат є шанс завоювати його серце