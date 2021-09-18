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    Безхатьки захопили руїни будинку, який вибухнув торік на Позняках

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    Залишки будинку обіцяли демонтувати ще до нового 2021 року, однак поки що роботи припинили - Безхатьки захопили руїни будинку, який вибухнув торік на Позняках
    Залишки будинку обіцяли демонтувати ще до нового 2021 року, однак поки що роботи припинили
    Фото: glavcom.ua

    У вікнах споруди світиться, а всередині хтось господарює

    Секцію багатоповерхівки на вулиці Соломії Крушельницької вибух газу зруйнував ще у червні торік. На демонтаж зруйнованого будинку з бюджету столиці виділили понад 14 млн грн. Однак знесення руїн і досі не завершили. Тим часом, як повідомляють «Главкому» очевидці, у зруйнованому будинку, імовірно, оселилися безхатьки. Люди регулярно спостерігають, як вікна споруди світяться.

    За словами людей, котрі мешкають поруч, із проблемою зверталися у Контактний центр 1551, однак там їм порадили задзвонити до інших служб, зокрема і на «102».

    Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

    У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

    Також столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках

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    Теги: вибух прокуратура Київ кримінал газ будинок столиця
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    Безхатьки захопили руїни будинку, який вибухнув торік на Позняках