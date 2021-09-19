Оля Полякова розповіла, як відреагувала на непристойні пісні 16-річної дочки

Полякова зізналася, що й сама може ввернути у розмову міцне слівце

Полякова зауважила, що підтримувати доньку – її обов’язок

Донька Ольги Полякової Марія нещодавно дебютувала зі своєю підлітковою панк-рок групою «Шви». У мережі 16-річну дівчину розкритикували за нецензурну лексику в піснях.

Тим часом, у програмі «Світське життя» Ольга Полякова розповіла, як відреагувала на виступ дочки.

«Я нічого не знала, жодної пісні до цього не чула, вона мені, мабуть, спеціально нічого цього не показувала, бо знала, що я буду проти. Доволі мало матів, але вони є. Там ще є і якісь слова, вони навіть римуються», – поділилася артистка.

За словами артистки, коли вона вже на концерті почула перше міцне слівце, «трохи не впісялася». Однак Полякова також зауважила, що підтримувати доньку – її обов’язок.

«Я можу це не схвалювати, але не підтримувати свою дитину я не можу. Тому що я дуже добре знаю, що таке без підтримки рости, що таке почути, якщо ти збираєшся в музучилище на вокальне відділення, мама каже: «У тебе що голос є?». Я не хочу, щоб мої діти потім усе життя доводили всім, собі і своєму психотерапевту, що вони чогось варті. Ну співає вона матюки, а Моргенштерн, можна подумати, своїми губками псалми співає», – сказала артистка.

Крім того, Полякова зізналася, що вважає матюки «частиною твердої життєвої позиції», і сама може ввернути у розмову міцне слівце.

«Тому я не сильно свою Машу сварила, бо якщо якщо мама матюкається, то що дитині робити», – підсумувала співачка.

Раніше Оля Полякова відреагувала на скандальне інтерв'ю російського артиста Валерія Меладзе, в якому той назвав українку фріком.