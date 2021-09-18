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    Під час протесту медиків у Польщі прогримів вибух, є жертва

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    Загиблий був не задоволений протестами медиків - Під час протесту медиків у Польщі прогримів вибух, є жертва
    Загиблий був не задоволений протестами медиків
    Фото з відкритих джерел

    Вибух спричинив один із незадоволених протестами

    У суботу, 18 вересня, у Варшаві під час протесту медичних працівників біля будівлі канцелярії прем'єр-міністра Польщі було чути звук вибуху. Колишній військовий, який був незадоволений демонстрацією, поклав собі в рот запалену петарду, повідомляє Onet.pl.

    Чоловіка з покаліченим обличчям госпіталізували, де він помер від отриманих травм.

    «Ми встановлюємо, як і за яких обставин відбулася ця подія. Поки у нас немає підтвердженої інформації про те, що чоловік вистрілив в себе з вогнепальної зброї. Визначаємо, що це був за інструмент», – заявили правоохоронці.

    Правоохоронці розслідують цей інцидент.

    Видання tvp.info повідомило, що чоловік, вийшовши на акцію протесту, засунув собі в рот петарду, після чого та вибухнула.

    За даними видання, загиблий залишив прощальний лист, в якому виступив проти демонстрацій медпрацівників.

    Минулого тижня у Парижі протести проти ковід-паспортів закінчилися сутичками з поліцією.

    Крім того, ексміністерку охорони здоров'я Франції судитимуть за заяви про коронавірус.

    Нагадаємо, влада Франції вирішила надати громадянство 12 тис людям, які допомагали в боротьбі з коронавірусом.

    Теги: вибух Польща протест чоловік коронавірус
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    Під час протесту медиків у Польщі прогримів вибух, є жертва