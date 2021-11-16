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    «Бах – і плагіат»: Wellboy розповів, чому його хіт «Гуси» схожий на трек Агутіна і Шнурова

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    Wellboy розповів, чому його хіт &laquo;Гуси&raquo; схожий на трек Агутіна і Шнурова - «Бах – і плагіат»: Wellboy розповів, чому його хіт «Гуси» схожий на трек Агутіна і Шнурова
    Wellboy розповів, чому його хіт «Гуси» схожий на трек Агутіна і Шнурова
    фото: svitsketv / Instagram

    Хіт «Гуси» дуже схожий на дуетну пісню Агутіна зі Шнуровим, зазначила Кат Осадча

    Український співак Wellboy в ефірі передачі «Світське життя», яка вийшла на каналі «1+1», прокоментував подібність свого хіта «Гуси» до пісні під назвою «Какая-то фигня» у виконанні російських артистів Сергія Шнурова та Леоніда Агутіна.

    «Твій хіт «Гуси» дуже схожий на дуетну пісню Агутіна зі Шнуровим. Як так могло вийти?» – запитала у співака ведуча проєкту Катя Осадча.

    «А от так якось получається в цій жизні: бах – і плагіат. Мені подобається, що «Гуси« слухають, і все!» – відповів Wellboy.

    Нагадаємо, відомий французький репер OrelSan у Києві знімав свій новий кліп.

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    Теги: вибух співак
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    «Бах – і плагіат»: Wellboy розповів, чому його хіт «Гуси» схожий на трек Агутіна і Шнурова