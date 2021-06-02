Відомий французький репер знімає новий кліп у Києві (відео)

Зйомки кліпу 1 червня відбувались на Троєщині

Відомий французький репер OrelSan приїхав до Києва для зйомок свого нового кліпу. Зйомки вже розпочалися і триватимуть два дні. Про це повідомили «Бабелю» у продакшн компанії «23/32 Films».

Як зазначив продюсер і співзасновник компанії Олександр Чернявський, зйомки наразі відбуваються на Троєщині. У кліпі зʼявиться ще кілька столичних локацій. Разом з OrelSan у кліпі зніметься французький репер Nihno.

У місцевих Telegram-каналах Троєщини вже почали публікувати відео зйомок нового кліпу французького виконавця.

OrelSan не вперше знімає свої кліпи в Києві. Наприклад, відео на пісню Basique 2017 року повністю зняте на недобудованому Подільсько-Воскресенському мосту. Тоді кліп теж знімав продакшн «23/32 Films».

Також репер знімав у Києві кліп на пісню Tout va bien.

OrelSan народився у Франції в 1982 році. Спочатку захоплювався роком, але потім почав читати реп. Свої пісні викладав в інтернеті на власних каналах, зокрема в YouTube.

Його перший комерційний сингл вийшов у 2008 році, а альбом, що приніс виконавцю популярність, – у 2009 році. Наступні альбоми у OrelSan виходили в 2011 та 2017 роках. Тексти пісень репера зазвичай критикували французькі політики через насильство та мізогінію – OrelSan порівнювали з американцем Eminem.

OrelSan – доволі відомий французький виконавець. У 2012 році він став переможцем щорічної музикальної нагороди від Мінкульту Франції Victoires de la Musique у номінації «Відкриття року», у 2018-му став артистом року, а кліп Basique визнали найкращим кліпом року. Також у 2009 році він отримав нагороду від MTV Music Awards як найкращий французький виконавець року.

Як повідомлялося, громадянин країни-агресорки Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган), який у 2015 році незаконно проникнув на територію тимчасово окупованого Криму та здійснював там гастрольну діяльність, виступив на відкритті клубу-ресторану Queen в Одесі, а за день до того він виступав у Queen в Києві.

Джиган брав участь у заході на підтримку окупації Криму в Москві. Попри це, йому дозволили дати концерти в Одесі та Києві, і пустили в Україну. Відомо, що Джиган є близьким соратником Тіматі, який неодноразово підтримував агресію проти України