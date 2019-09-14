Бородянський повідомив, коли Міністерство культури, молоді та спорту запрацює повноцінно
Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський
Серед пріоритетних напрямів майбутньої діяльності міністерства - інформбезпека, культурний спадок і спорт
Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив, що відомство повноцінно запрацює вже з лютого 2020 року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Станом на 1 лютого ми плануємо вийти міністерством, що повністю функціонує», - сказав міністр у кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.
Серед пріоритетних напрямів діяльності міністерства Бородянський назвав інформаційну безпеку, релігію, культурний спадок, тимчасово окуповані території та спорт.
Міністр також відзначив туризм як новий напрям у роботі міністерства.
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