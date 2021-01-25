«Дизель шоу» продало свою програму російському телеканалу – ЗМІ

Програма «Дизель шоу» виходить на телеканалі ICTV і є одним з найбільш рейтингових продуктів на цьому каналі

Прем'єра «Дизель шоу» на російському каналі запланована на 8 лютого

Українське гумористичне шоу «Дизель шоу» покажуть на російському телеканалі «Че!», що входить до «СТС Медіа», повідомляє «Дзеркало Тижня».

У травні 2020 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) включила до переліку юридичних осіб, до яких застосовуються додаткові санкції, 28 російських медіакомпаній, в тому числі ТОВ «СТС Медіа» (Москва).

В анонсі, який показав російський телеканал, повідомляється, що «Дизель шоу» - це «міжнародний комедійний хіт», прем'єра якого запланована на 8 лютого.

Телевізійна версія програми «Дизель шоу» виходить на телеканалі ICTV і є одним з найбільш рейтингових продуктів на цьому каналі.

«Прагнучи уникнути скандалу, студія утрималася від того, щоб вказувати своє українське походження - мабуть, думаючи, що знайомі росіянам особи гравців КВН Писаренка і Нікішина (команда «Уєздний город») присплять пильність. Але від патріотично налаштованих глядачів з України нічого не приховати. Сподіваємося скоро дізнатися, скільки коштував цей контракт і як довго передача проіснує на каналах агресора», - зазначає телеграм-канал «Украина Сейчас».

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