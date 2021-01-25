  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    «Дизель шоу» продало свою програму російському телеканалу – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Програма &laquo;Дизель шоу&raquo; виходить на телеканалі ICTV і є одним з найбільш рейтингових продуктів на цьому каналі - «Дизель шоу» продало свою програму російському телеканалу – ЗМІ
    Програма «Дизель шоу» виходить на телеканалі ICTV і є одним з найбільш рейтингових продуктів на цьому каналі

    Прем'єра «Дизель шоу» на російському каналі запланована на 8 лютого

    Українське гумористичне шоу «Дизель шоу» покажуть на російському телеканалі «Че!», що входить до «СТС Медіа», повідомляє «Дзеркало Тижня».

    У травні 2020 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) включила до переліку юридичних осіб, до яких застосовуються додаткові санкції, 28 російських медіакомпаній, в тому числі ТОВ «СТС Медіа» (Москва).

    222

    В анонсі, який показав російський телеканал, повідомляється, що «Дизель шоу» - це «міжнародний комедійний хіт», прем'єра якого запланована на 8 лютого.

    Телевізійна версія програми «Дизель шоу» виходить на телеканалі ICTV і є одним з найбільш рейтингових продуктів на цьому каналі.

    «Прагнучи уникнути скандалу, студія утрималася від того, щоб вказувати своє українське походження - мабуть, думаючи, що знайомі росіянам особи гравців КВН Писаренка і Нікішина (команда «Уєздний город») присплять пильність. Але від патріотично налаштованих глядачів з України нічого не приховати. Сподіваємося скоро дізнатися, скільки коштував цей контракт і як довго передача проіснує на каналах агресора», - зазначає телеграм-канал «Украина Сейчас».

     Читайте також: 

     

    Теги: Росія телебачення РНБО санкції Дизель шоу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies