«Дизель шоу» звинуватив «Квартал 95» у крадіжці жартів (відео)



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Керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий

Багато користувачів мережі і шанувальники студії були шоковані такою інформацією про «Квартал»

Гумористичний проект «Дизель шоу» звинуватив студію «Квартал 95» у плагіаті. Про це йдеться у ролику оприлюдненому на сторінці «Дизель шоу» у Facebook.

Конфлікт між двома гумористичними шоу пов’язаний з тим, що під час недавнього виступу студії «Квартал 95» використовували жарти, з якими «Дизель шоу» виступали в 2015 році.

«Мабуть миші, які з’їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з «Кварталу». І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас вже вважають живими класиками, але авторське право в нашій країні ніхто не відміняв. Або ми чогось не знаємо?!» – заявили у «Дизель шоу».

Багато користувачів мережі і шанувальники студії були шоковані такою інформацією про «Квартал». Вони зазначили, що ті «давно себе вичерпали». Інші ж вказали, що це не перший випадок плагіату жартів у «Кварталу 95».

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