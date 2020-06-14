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    Культура

    «Дизель шоу» звинуватив «Квартал 95» у крадіжці жартів (відео)

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    <p>Керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий</p> - «Дизель шоу» звинуватив «Квартал 95» у крадіжці жартів (відео)

    Керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий

    Багато користувачів мережі і шанувальники студії були шоковані такою інформацією про «Квартал»

    Гумористичний проект «Дизель шоу» звинуватив студію «Квартал 95» у плагіаті. Про це йдеться у ролику оприлюдненому на сторінці «Дизель шоу» у Facebook.

    Конфлікт між двома гумористичними шоу пов’язаний з тим, що під час недавнього виступу студії «Квартал 95» використовували жарти, з якими «Дизель шоу» виступали в 2015 році.

    «Мабуть миші, які з’їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з «Кварталу». І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас вже вважають живими класиками, але авторське право в нашій країні ніхто не відміняв. Або ми чогось не знаємо?!» – заявили у «Дизель шоу».

    Багато користувачів мережі і шанувальники студії були шоковані такою інформацією про «Квартал». Вони зазначили, що ті «давно себе вичерпали». Інші ж вказали, що це не перший випадок плагіату жартів у «Кварталу 95».

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    авторське право Квартал 95 Дизель шоу
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