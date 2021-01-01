Що дивились українці у новорічну ніч. Оприлюднені телерейтинги (графіка)

Глядачі віддали перевагу гумористичним шоу: на першому місці Дизельшоу на ICTV, «Квартал» - на другому

«Дизель-шоу», що виходить на телеканалі ICTV з медіахолдингу Віктора Пінчука, стало найрейтинговішою програмою новорічного ефіру в Україні.

Про це ідеться у статті «Главкома» «Замурували, демони! Блиск і злидні новорічного ефіру».

«Дизель-шоу» мала рейтинг 8,76% (Rat), причому частка аудиторії цієї програми становила 20,68% (Shr). Це означає, що кожен п’ятий телеглядач віком понад 18 років дивився в цей період саме це шоу.

«Дизель-шоу» стало беззаперечним лідером переглядів у новорічну ніч

За показниками перегляду, які є в розпорядженні «Главкома», «Дизель» перегнав вічних конкурентів з «Кварталу». «Новорічний Вечірній квартал» на телеканалі «1+1» мав рейтинг 7,35% з часткою аудиторії 18,85%.

«Канал Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна «Інтер» – колишній безальтернативний лідер новорічних телезмагань, зараз, як відомо, переживає не найкращі часи, але попри все теж намагається утриматися на жорстокому конкурентом полі. Аудиторію «Інтера» «перевербував» флагман медіаімперії Ріната Ахметова телеканал «Україна», ідеться в статті. Саме «Україна» посіла третє місце у новорічних ефірах з рейтингом 1,98% і часткою аудиторії 9,86%. Цей канал показав свіжі новорічні концерти за участю провідних виконавців, зокрема Ірини Білик, Олега Винника та Ольги Полякової. «Саме цей мовник нині виблискує новими високобюджетними естрадними шоу та багатосерійними «жіночими мелодрамами». Святе місце порожнім не буває, особливо, коли «Інтер» відчуває гострий брак фінансування на нові проєкти», ідеться в статті. Але це не допомогло цьому телеканалу посунути головних конкурентів.