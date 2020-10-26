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    Культура

    DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»

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    DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»

    Уже цієї зими відбудеться теле- та онлайн-прем’єра нових серій проєкту

    Студія DocNoteFilms оголосила про завершення монтажу нового сезону серіалу «Крутий Заміс». Це продовження проєкту, прем’єра якого відбулася в березні цього року.

    Документальний серіал присвячений ветеранам, які після повернення з фронту відкрили свій власний бізнес. Кожна серія «Крутого Замісу» – це невимушене та незрежисоване спілкування героїв проєкту – ветеранів-підприємців. Автори зазначають, що при зйомках не ставлять жодних рамок та не цензурують зміст розмови, отже на глядачів чекають справжні документальні історії: секрети успіху, курйозні оповіді з фронтового життя, міркування про вічне і повсякденне, перчений гумор та ліричні роздуми.

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    DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»
    DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»
    DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»
    DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»
    DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»
    DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»
    DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»
    DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»

    У першому сезоні «Крутого Замісу» 8 серій, присвячених київським підприємцям, серед яких – Олександр Матяш (бізнес – Regata Club), Роман Набожняк (Veterano Brownie), Володимир Шевченко (Veterano Coffee) та інші. У пілотній серії знявся Леонід Остальцев, засновник Veterano Group та Veterano Pizza. 

    У другому сезоні студія обіцяє вже 10 серій. Цього разу у фокусі серіалу – бізнеси, організовані ветеранами в різних куточках нашої країни. Зокрема, команда побувала в Полтаві, Рівному, Львові, Луцьку, Харкові, Сумах, Вінниці, Миколаєві, Коломиї та Одесі.

    Герої нового сезону:

    • Полтава: Олекса Коба, IT BRO
    • Рівне: Юрій Поліщук, центр дитячого здоров’я Бейбідок
    • Львів: Микола Стецьків, підприємство із вирощування органічної ягоди ФайнаBerry
    • Луцьк: Майя Москвич, секція стрільби з лука Archer Birds
    • Харків: Олександр Воробєй, виготовлення бойових ножів Blade Brothers Knives
    • Суми: Ігор Мироненко, відкрита майстерня BOBRY.IN.UA 
    • Вінниця: Сергій Бондаренко, пасіка Медобар 
    • Миколаїв: Олексій Губський, ресторан Veteran Point
    • Коломия: Роман Янко, деревообробка
    • Одеська область: Олександр Доброжанський, органічна ферма Ліхтенфельд.

    Крім того, знімальна команда підготовила серію бекстейдж-роликів, присвячених новому сезону. Тизер цих відеощоденників можна переглянути за посиланням. Ролики виходитимуть протягом наступних двох місяців на Facebook-сторінці проєкту та на офіційному YouTube-каналі студії. До того ж, на сторінці у Facebook творці проєкту розповідають про роботу над серіалом, героїв нового сезону, а також діляться мотивуючими історіями про популярні ветеранські бізнеси у світі.

    Прем’єра нового сезону «Крутого Замісу» планується цієї зими на українському телебаченні, а також на YouTube-каналі студії DocNoteFilms.

    Проєкт створюється за допомоги Українського Культурного Фонду.

    війна ветеран серіал Леонід Остальцев
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