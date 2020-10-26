DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс»



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Уже цієї зими відбудеться теле- та онлайн-прем’єра нових серій проєкту

Студія DocNoteFilms оголосила про завершення монтажу нового сезону серіалу «Крутий Заміс». Це продовження проєкту, прем’єра якого відбулася в березні цього року.

Документальний серіал присвячений ветеранам, які після повернення з фронту відкрили свій власний бізнес. Кожна серія «Крутого Замісу» – це невимушене та незрежисоване спілкування героїв проєкту – ветеранів-підприємців. Автори зазначають, що при зйомках не ставлять жодних рамок та не цензурують зміст розмови, отже на глядачів чекають справжні документальні історії: секрети успіху, курйозні оповіді з фронтового життя, міркування про вічне і повсякденне, перчений гумор та ліричні роздуми.

У першому сезоні «Крутого Замісу» 8 серій, присвячених київським підприємцям, серед яких – Олександр Матяш (бізнес – Regata Club), Роман Набожняк (Veterano Brownie), Володимир Шевченко (Veterano Coffee) та інші. У пілотній серії знявся Леонід Остальцев, засновник Veterano Group та Veterano Pizza.

У другому сезоні студія обіцяє вже 10 серій. Цього разу у фокусі серіалу – бізнеси, організовані ветеранами в різних куточках нашої країни. Зокрема, команда побувала в Полтаві, Рівному, Львові, Луцьку, Харкові, Сумах, Вінниці, Миколаєві, Коломиї та Одесі.

Герої нового сезону:

Полтава: Олекса Коба, IT BRO

Рівне: Юрій Поліщук, центр дитячого здоров’я Бейбідок

Львів: Микола Стецьків, підприємство із вирощування органічної ягоди ФайнаBerry

Луцьк: Майя Москвич, секція стрільби з лука Archer Birds

Харків: Олександр Воробєй, виготовлення бойових ножів Blade Brothers Knives

Суми: Ігор Мироненко, відкрита майстерня BOBRY.IN.UA

Вінниця: Сергій Бондаренко, пасіка Медобар

Миколаїв: Олексій Губський, ресторан Veteran Point

Коломия: Роман Янко, деревообробка

Одеська область: Олександр Доброжанський, органічна ферма Ліхтенфельд.

Крім того, знімальна команда підготовила серію бекстейдж-роликів, присвячених новому сезону. Тизер цих відеощоденників можна переглянути за посиланням. Ролики виходитимуть протягом наступних двох місяців на Facebook-сторінці проєкту та на офіційному YouTube-каналі студії. До того ж, на сторінці у Facebook творці проєкту розповідають про роботу над серіалом, героїв нового сезону, а також діляться мотивуючими історіями про популярні ветеранські бізнеси у світі.

Прем’єра нового сезону «Крутого Замісу» планується цієї зими на українському телебаченні, а також на YouTube-каналі студії DocNoteFilms.

Проєкт створюється за допомоги Українського Культурного Фонду.