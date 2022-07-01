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    Культура

    Дядя Жора розповів, що його доводить до сліз

    Дядя Жора, Олександр Педан і Леся Нікітюк виступають для дітей на Хмельниччині - Дядя Жора розповів, що його доводить до сліз
    Дядя Жора, Олександр Педан і Леся Нікітюк виступають для дітей на Хмельниччині
    фото: glavcom.ua

    Дядя Жора, Педан і Нікітюк розважають маленьких патріотів

    Український гуморист Вадим Мичковський, він же Дядя Жора, у інтерв’ю «Главкому» розповів, що надзвичайно розчулило його під час останнього концертного туру. Разом із Лесею Нікітюк і Олександром Педаном артист їздив із благодійними виступами Хмельницькою областю.

    «Заходи відбувалися спільно з обласною військовою адміністрацією. Приходили діти-переселенці зі своїми мамами. Наше завдання як артистів полягало у тому, щоб відволікти їх від війни і подарувати позитивні емоції. А насправді це вони нам дарували радість і щастя. Кожен захід розпочинався з виконання Гімну України. І діти, яким чотири-п’ять років, дружно співали наш славень. Руку прикладають до серця, вогонь в очах. Це сильно вражає! Бо вони інші, ніж ми», – розповів Дядя Жора.

    Гуморист також зізнався, що у дитинстві не знав гімну. А теперішні діти війни ростуть справжніми українцями. Вони скандують «Слава Україні! Героям Слава!» і від душі співають «Ой у лузі червона калина».

    «Від цього іноді пробиває на сльози», – підсумував артист.

    Раніше повідомлялося, що ведуча Леся Нікітюк спільно з легендою української естради, композитором, виконавцем і народним артистом України Степаном Гігою випустила гумористичну пісню «Цей сон».

    Також українські зірки онлайн разом виконали гімн січових стрільців «Ой, у лузі червона калина».

    Читайте також: Дядя Жора: Нині діти інші – співають гімн з рукою біля серця. Це пробиває на сльози
    Теги: росія окупанти діти війна Україна артист окупація час гімн #stoprussia
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    Дядя Жора розповів, що його доводить до сліз