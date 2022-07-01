Дядя Жора розповів, що його доводить до сліз

Дядя Жора, Олександр Педан і Леся Нікітюк виступають для дітей на Хмельниччині

Дядя Жора, Олександр Педан і Леся Нікітюк виступають для дітей на Хмельниччині

Дядя Жора, Педан і Нікітюк розважають маленьких патріотів

Український гуморист Вадим Мичковський, він же Дядя Жора, у інтерв’ю «Главкому» розповів, що надзвичайно розчулило його під час останнього концертного туру. Разом із Лесею Нікітюк і Олександром Педаном артист їздив із благодійними виступами Хмельницькою областю.

«Заходи відбувалися спільно з обласною військовою адміністрацією. Приходили діти-переселенці зі своїми мамами. Наше завдання як артистів полягало у тому, щоб відволікти їх від війни і подарувати позитивні емоції. А насправді це вони нам дарували радість і щастя. Кожен захід розпочинався з виконання Гімну України. І діти, яким чотири-п’ять років, дружно співали наш славень. Руку прикладають до серця, вогонь в очах. Це сильно вражає! Бо вони інші, ніж ми», – розповів Дядя Жора.

Гуморист також зізнався, що у дитинстві не знав гімну. А теперішні діти війни ростуть справжніми українцями. Вони скандують «Слава Україні! Героям Слава!» і від душі співають «Ой у лузі червона калина».

«Від цього іноді пробиває на сльози», – підсумував артист.

Раніше повідомлялося, що ведуча Леся Нікітюк спільно з легендою української естради, композитором, виконавцем і народним артистом України Степаном Гігою випустила гумористичну пісню «Цей сон».

Також українські зірки онлайн разом виконали гімн січових стрільців «Ой, у лузі червона калина».